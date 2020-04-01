На смену коронавирусу может прийти более «агрессивная» болезнь
На смену коронавирусной инфекции COVID-19, которая сейчас находится на слуху во всем мире, может прийти новое, еще более опасное заболевание. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, профессор Игорь Гундаров.
Он указал на то, что с появлением нового коронавируса число больных гриппом и ОРВИ стало постепенно сокращаться - в среднем на семь тысяч человек только в Москве. При этом зараженных COVID-19 становится только больше. Аналогичная ситуация может произойти после победы над пришедшим из Китая заболеванием.
"Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", — сказал эпидемиолог в интервью "Вечерней Москве".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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