Мишустин поручили наладить дистанционную регистрацию браков

1 Апр 2020 2020-04-01T12:26:31+03:00

Граждане должны получить возможность заключать браки даже во время изоляции по коронавирусу

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Из-за распространения коронавирусной инфекции в государстве и введения режима домашней самоизоляции работа ЗАГСов была приостановлена по определенным форматам. На совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции обеспечить условия для дистанционной регистрации браков, сообщает «Интерфакс».

- Жизнь граждан из-за распространения инфекции не останавливается, люди хотят жениться, рожают детей. У них должна быть возможность регистрировать эти события даже во время столь непростой ситуации, - заявил Мишустин.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что представители российского Минюста предложили временно приостановить заключение и расторжение браков в стране до 1 июня. Ведомство предложило перенести даты регистрации браков, и разрешить их заключение только в исключительных случаях без присутствия гостей.

Минюст также подготовил специальный проект о дистанционной регистрации смертей и рождений в России. Предполагается, что эти государственные услуги будут предоставляться без личного посещения заявителями органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU