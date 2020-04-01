2020-04-01T12:26:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин поручили наладить дистанционную регистрацию браков

Граждане должны получить возможность заключать браки даже во время изоляции по коронавирусу
Ксения АНУФРИЕВА
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Минюсту РФ поручили наладить дистанционную регистрацию браковМинюсту РФ поручили наладить дистанционную регистрацию браковФото: Анастасия ШАРОВА
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Из-за распространения коронавирусной инфекции в государстве и введения режима домашней самоизоляции работа ЗАГСов была приостановлена по определенным форматам. На совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции обеспечить условия для дистанционной регистрации браков, сообщает «Интерфакс».

- Жизнь граждан из-за распространения инфекции не останавливается, люди хотят жениться, рожают детей. У них должна быть возможность регистрировать эти события даже во время столь непростой ситуации, - заявил Мишустин.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что представители российского Минюста предложили временно приостановить заключение и расторжение браков в стране до 1 июня. Ведомство предложило перенести даты регистрации браков, и разрешить их заключение только в исключительных случаях без присутствия гостей.

Минюст также подготовил специальный проект о дистанционной регистрации смертей и рождений в России. Предполагается, что эти государственные услуги будут предоставляться без личного посещения заявителями органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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