1 Апр 2020 2020-04-01T15:25:16+03:00

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Генпрокуратура начнет блокировать фейки о коронавирусе, такие как сообщения информация об «уничтожении элит» и «межнациональных стычках» из-за распространения инфекции и другие подобные сообщения.

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуротуре сообщили, что на одном из порталов нашли статью «Пермские инсайды: из-за короновируса – межнациональные стычки», а на Youtube обнаружили ролик «Что готовится в Москве?», в котором говорилось о том, что новое заболевание используется для «узурпации власти».

Напомним, ранее в Госдуме одобрили поправки, предусматривающие штраф до 5 миллионов рублей для юридических лиц за фейки об эпидемиях. Наказание за распространение заведомо ложной информации предусмотрено также и на физических лиц, которым может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU