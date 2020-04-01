Путин подписал закон о праве кабмина вводить ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширение полномочий правительства в рамках усилий по борьбе с коронавирусом и право кабмина вводить чрезвычайную ситуации.
В соответствии с принятым документом, правительство наделяют правом вводить режим повышенной готовности или ЧС и координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечень которых будут дополнены распространением заболевания, представляющего опасность для населения.
Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, принятый закон предусматривает особый порядок регистрации и оборота медицинских средств и препаратов, которые применяются в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал такое расширение полномочий правительства естественным в условиях распространения заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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