2020-04-01T19:30:59+03:00
Общество

Путин подписал закон о праве кабмина вводить ЧС

Документ расширяет полномочий правительства в рамках усилий по борьбе с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал закон о праве кабмина вводить ЧСПутин подписал закон о праве кабмина вводить ЧСФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширение полномочий правительства в рамках усилий по борьбе с коронавирусом и право кабмина вводить чрезвычайную ситуации.

В соответствии с принятым документом, правительство наделяют правом вводить режим повышенной готовности или ЧС и координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечень которых будут дополнены распространением заболевания, представляющего опасность для населения.

Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, принятый закон предусматривает особый порядок регистрации и оборота медицинских средств и препаратов, которые применяются в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал такое расширение полномочий правительства естественным в условиях распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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