2020-04-01T21:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

МВД РФ: режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективно

В ведомстве отметили, что следят за соблюдением режима тех, кто прибыл из-за границы или имевшие контакты с заболевшими
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МВД РФ: режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективноМВД РФ: режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективноФото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Россияне достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал замначальника главка МВД по охране общественного порядка Станисоав Наумов.

«Полагаю, что в целом режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективно», - сообщил он.

Наумов отметим, что прибывшие из-за границы или имевшие контакты с заболевшими коронавирусом COVID-19 «посещаются сотрудниками полиции по месту своего пребывания».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по данным сервиса «Яндекс» индекс самоизоляции в Москве к 1 апреля составил 4,8. Это означает, что почти все москвичи остаются дома и соблюдают требования властей. Высокое значение индекса отмечено и в других крупных городах страны: в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - 4,6, в Казани - 4,5, в Воронеже – 4,7, в Ростове-на-Дону – 4,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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