Индекс самоизоляции в Москве достиг 4,8, в Санкт-Петербурге 4,6
Высокое значение индекса означает, что население соблюдает самоизоляцию: от 0 – «на улице находится много людей» до 5 «все жители сидят дома».
По данным сервиса «Яндекс» индекс самоизоляции в российской столице к утру 1 апреля составил 4,8. Это означает, что почти все жители Москвы остаются дома и ответственно соблюдают требования властей из-за распространения коронавирусной инфекции. Высокое значение индекса наблюдается в других крупных городах России: в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сервис показал индекс в 4,6, в Казани - 4,5, в Воронеже – 4,7, в Ростове-на-Дону – 4,5.
Наиболее низкое значение индекса самоизоляции сервис зафиксировал в Красноярске – на утро среды значение составляло 3,5.
Напомним, за последние сутки на территории государства медики зафиксировали 500 новых случаев заражения COVID-19. С начала распространения инфекции в России погибли 17 пациентов.
Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти многих субъектов ввели строгий режим самоизоляции. Сайт kp.ru писал, при каких условиях граждане смогут выходить из домов и какие санкции предусмотрены за нарушение карантинного режима.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»