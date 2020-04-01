2020-04-01T09:45:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Москве достиг 4,8, в Санкт-Петербурге 4,6

Большинство москвичей ответственно соблюдают требования властей
Ксения АНУФРИЕВА
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Индекс самоизоляции в сервисе "Яндекс"Индекс самоизоляции в сервисе "Яндекс"
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Высокое значение индекса означает, что население соблюдает самоизоляцию: от 0 – «на улице находится много людей» до 5 «все жители сидят дома».

По данным сервиса «Яндекс» индекс самоизоляции в российской столице к утру 1 апреля составил 4,8. Это означает, что почти все жители Москвы остаются дома и ответственно соблюдают требования властей из-за распространения коронавирусной инфекции. Высокое значение индекса наблюдается в других крупных городах России: в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сервис показал индекс в 4,6, в Казани - 4,5, в Воронеже – 4,7, в Ростове-на-Дону – 4,5.

Наиболее низкое значение индекса самоизоляции сервис зафиксировал в Красноярске – на утро среды значение составляло 3,5.

Напомним, за последние сутки на территории государства медики зафиксировали 500 новых случаев заражения COVID-19. С начала распространения инфекции в России погибли 17 пациентов.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти многих субъектов ввели строгий режим самоизоляции. Сайт kp.ru писал, при каких условиях граждане смогут выходить из домов и какие санкции предусмотрены за нарушение карантинного режима.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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