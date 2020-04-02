2020-04-02T02:08:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: Ситуация с коронавирусом в России усложняется

Президент напомнил, что в мире заболели уже 850 тысяч человек, и в нашей стране зафиксировано случаев заболевания
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин во время дистанционного совещания с членами кабинета министров сказал, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в нашей стране усложняется.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом – 850 тысяч человек уже заболели. На территории Российской Федерации, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания», - отметил глава государства. Совещание правительства транслирует в прямом эфире телеканал «Россия 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 апреля президент подписал закон о расширении полномочий кабмина в рамках усилий по борьбе с коронавирусом в стране. Документ наделяет кабинет министров правом вводить режим чрезвычайной ситуации. Ранее Владимир Путин обратился к гражданам России с просьбой серьезно отнестись к принимаемым мерам, даже если они кому-то кажутся несколько избыточными: «Береженого Бог бережет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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