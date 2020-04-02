В Госдуме оценили необходимость продления нерабочего режима до 30 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T20:19:18+03:00

В Госдуме согласились с необходимостью сохранения нерабочего режима до 30 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Ярослав Нилов отметил, что каждый должен ответственно подходить к данному вопросу

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В Госдуме оценили решение президента сохранить режим нерабочего времени до 30 апреля. Это, по мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, нужно в сложившихся условиях.

Речь идет о жизни и здоровье наших граждан и власть вынуждена принять соответствующие меры, отметил парламентарий.

- Выводы, сделанные из предыдущей недели, говорят о том, что эта мера оправданна. Надо смириться с тем, что мы живем в таких условиях, - заявил RT депутат.

Он призвал всех «мобилизоваться, соблюдать все предписанные рекомендации и ответственно подходить к своим действиям».

Ранее в ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин сообщил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса. Но пока принимаемых мер не достаточно, чтобы остановить распространение болезни. Необходимо продлить домашний режим до конца апреля.

После объявления главы государства о продлении нерабочих дней с 6 по 30 апреля 2020 года у многих возник вопрос, как будут оплачиваться эти недели. Как подчеркнул Владимир Путин, граждане все это время будут получать зарплаты в полном объеме. Но откуда работодателю взять деньги?

ИСТОЧНИК KP.RU