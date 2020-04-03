Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32
Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением опасного заболевания умерших было 30.
Вечером 2 марта стало известно о смерти еще одного пациента. В Москве после длительного лечения скончался 39-летний пациент с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. У него также наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.
Четыре человека за сутки умерли в Москве, один - в Московской области, один - в Пермском крае, один - в Чечне.
В целом по России за минувшие сутки 771 тест на COVID-19 был положительным. Общее число зараженных коронавирусом людей достигло 3 548 человек.
Растет число выздоровевших людей, теперь их 234, из них 45 пациентов выписаны из больниц за последние сутки. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и число выздоровевших людей продолжало увеличиваться, россиян просят соблюдать режим самоизоляции, тем самым не заражаться самим и не распространять заболевание среди других. В четверг 2 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU