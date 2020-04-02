Верующие смогут исповедаться по телефону и по Skype

2 Апр 2020 2020-04-02T22:40:17+03:00

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что церковь сейчас решает, как встречать Страстную седмицу и Пасху. Предполагается, что прихожане не смогут посетить во время карантина храмы, а пасхальное богослужение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла можно будет посмотреть лишь в трансляции.

– Многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем, – заявил митрополит в прямом эфире на Jesus-portal.ru.

Однако служба на Пасху и освящение куличей состоится. А вот от причастий из-за угрозы распространения коронавируса придется временно отказаться.

Кроме того, митрополит Илларион рассказал, что в исключительных случаях верующие смогут исповедоваться по телефону или по Skype.

Напомним, что патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и прибегнуть к домашней молитве.

ИСТОЧНИК KP.RU