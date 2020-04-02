Сербия ожидает скорого прибытия самолета с помощью из России

2 Апр 2020 2020-04-02T22:38:15+03:00

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Утром в пятницу, 3 апреля, в Сербию должен прибыть первый самолет с медицинской помощью из России. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич.

«Первый "Ильюшин" прибывает с восемью докторами завтра в 11 часов. Это также будут специалисты по дезинфекции со специальным оборудованием, аппаратами ИВЛ, медикаментами. Мне кажется, это такой же пакет, как для Италии», - рассказал он.

Напомним, 16 марта, Сербия попросила Россию помочь ей с закупками медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Накануне президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой сотрудничество стран в борьбе с эпидемией.

Ранее Россия отправила помощь в виде самолетов с медицинским оборудованием и масками Соединённым Штатам и Италии – странам, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев заражение COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU