Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

1 Апр 2020 2020-04-01T04:43:15+03:00

Об этом в ночь на среду в среду сообщило министерство обороны

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В ночь на среду, 1 апреля, в США вылетел самолет Военно-космической войск России, который доставит в США медицинское оборудование и защитные маски, необходимые для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель вашингтонской администрации сообщил, что российский самолет с помощью американским медикам в условиях пандемии COVID-19 ожидают уже в среду, причем власти США намерены задействовать присланное из России оборудование немедленно.

Накануне стало известно, что число умерших от коронавируса в Штатах уже превысило число жертв этой инфекции в Китае. По данным местных СМИ, только за последние сутки умерли как минимум 770 американцев – рекордное для страны число жертв с начала пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU