Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве военного времени, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для больных коронавирусом. Об этом сообщили
«Министр здравоохранения вместе с министром внутренней безопасности должен использовать все полномочия в соответствии с законом, чтобы обеспечить поставки материалов подразделениям или дочерним предприятиям нижеперечисленных производителей аппаратов ИВЛ», - говорится в меморандуме главы Белого дома.
Как писал сайт kp.ru, США остаются лидером по числу заболевших. В стране зарегистрировано 235 747 случаев. Только за минувшие сутки там было выявлено более 20 тысяч случаев заражения. Накануне сообщалось, что в Штатах исчерпали национальный запас защитных масок и халатов.
Напомним, ранее американский лидер что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу. По его словам, Вашингтон вскоре сможет направить оборудование в Италию, Францию, Испанию
ИСТОЧНИК KP.RU
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