2020-04-02T22:54:32+03:00
В мире

Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

В США нехватка медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве военного времени, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для больных коронавирусом. Об этом сообщили

«Министр здравоохранения вместе с министром внутренней безопасности должен использовать все полномочия в соответствии с законом, чтобы обеспечить поставки материалов подразделениям или дочерним предприятиям нижеперечисленных производителей аппаратов ИВЛ», - говорится в меморандуме главы Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, США остаются лидером по числу заболевших. В стране зарегистрировано 235 747 случаев. Только за минувшие сутки там было выявлено более 20 тысяч случаев заражения. Накануне сообщалось, что в Штатах исчерпали национальный запас защитных масок и халатов.

Напомним, ранее американский лидер что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу. По его словам, Вашингтон вскоре сможет направить оборудование в Италию, Францию, Испанию

ИСТОЧНИК KP.RU

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