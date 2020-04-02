Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

2 Апр 2020 2020-04-02T22:54:32+03:00

В США нехватка медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве военного времени, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для больных коронавирусом. Об этом сообщили

«Министр здравоохранения вместе с министром внутренней безопасности должен использовать все полномочия в соответствии с законом, чтобы обеспечить поставки материалов подразделениям или дочерним предприятиям нижеперечисленных производителей аппаратов ИВЛ», - говорится в меморандуме главы Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, США остаются лидером по числу заболевших. В стране зарегистрировано 235 747 случаев. Только за минувшие сутки там было выявлено более 20 тысяч случаев заражения. Накануне сообщалось, что в Штатах исчерпали национальный запас защитных масок и халатов.

Напомним, ранее американский лидер что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу. По его словам, Вашингтон вскоре сможет направить оборудование в Италию, Францию, Испанию

ИСТОЧНИК KP.RU