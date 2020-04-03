В США опубликовали первые результаты тестирования вакцина от коронавируса
Американские ученые опубликовали результаты тестирования вакцины от коронавируса. Статья появилась в научном журнале EBioMedicine.
Препарат основан на воздействии на S-белк вируса, через него, по версии медиков, коронавирус проникает в организм. Точно также действовал и SARS (тяжелый острый респираторный синдром).
Этот образец вакцины отличается от других тем, что вводят вещество не инъекцией, а при помощи пластыря, который покрыт наноиглами. Это позволяет вводит вакцину на нужную глубину для наилучшего воздействия.
Суть эксперимента заключалась в том, что вакцину вводят здоровым мышам. Спустя две недели их иммунитет начал вырабатывать антитела к коронавирусу, а значит, препарат повышает сопротивляемость организма к этому опасному заболеванию, которым заражены свыше миллиона человек по всему миру.
В России инфицированы 3548 человек, из низ 32 пациента умерли из-за осложнений.
ИСТОЧНИК KP.RU