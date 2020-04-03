В России за сутки 4 человека скончались от коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T11:41:32+03:00

За сутки в России зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России за последние сутки зафиксировано 4 летальных случая от коронавируса. 2 в Республике Коми, 1 в Москве и 1 в Пермском крае. Всего в России погибло от коронавируса 34 человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 199 из 448 новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет. При этом 159 пациентам больше 46, но меньше 65 лет, а 73 пациентам больше 65 лет. Также среди них 17 детей.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 2 923 человек.

На сайте также сообщали, что число заболевших в России превысило 4 тысячи человек, достигнув цифры 4 149 пациента.

Правительство России выделит 5 миллиардов рублей регионам для поддержки врачей и медперсонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере 80% от заработной платы за 9 месяцев прошлого года, средний медицинский персонал – 40% от дохода, а фельдшерам назначат выплаты в размере 20%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU