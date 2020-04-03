Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию

3 Апр 2020 2020-04-03T11:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего мужа. Она обвиняет его в рукоприкладстве, сообщил телеканал OE24.

Кнайсль сообщила, во время ссоры на ферме, расположенной на юге Нижней Австрии, она несколько раз ударила мужа в грудь, а тот ответил ей двумя пощёчинами.

Карин Кнайсль обвиняет мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в домашнем насилии. Полиция выписала ему запреты на пребывание в одном доме и на приближение. Они также изъяли у Майлингера ружьё. Он заявляет, что не хотел применять насилие, а стремился успокоить супругу.

Напомним, в 2018 году на свадьбе 53-летней Кнайсль и 54-летнего Майлингера был президент России Владимир Путин. Министр иностранных дел Австрии пригласила его во время визита в Вену в начале июня 2018 года. В августе, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин решил посетить свадьбу австрийского министра.

Российский президент танцевал с невестой и преподнёс ей букет цветов, а та три раза поцеловала его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/664916" frameborder="0"></iframe> Танец Путина с Карин Кнайсль.

ИСТОЧНИК KP.RU