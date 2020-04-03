2020-04-03T11:47:13+03:00
В мире

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию

Политик обвиняет супруга в рукоприкладстве
Ася КУЗНЕЦОВА
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Карин Кнайсль обвиняет мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в домашнем насилииКарин Кнайсль обвиняет мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в домашнем насилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего мужа. Она обвиняет его в рукоприкладстве, сообщил телеканал OE24.

Кнайсль сообщила, во время ссоры на ферме, расположенной на юге Нижней Австрии, она несколько раз ударила мужа в грудь, а тот ответил ей двумя пощёчинами.

Карин Кнайсль обвиняет мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в домашнем насилии. Полиция выписала ему запреты на пребывание в одном доме и на приближение. Они также изъяли у Майлингера ружьё. Он заявляет, что не хотел применять насилие, а стремился успокоить супругу.

Напомним, в 2018 году на свадьбе 53-летней Кнайсль и 54-летнего Майлингера был президент России Владимир Путин. Министр иностранных дел Австрии пригласила его во время визита в Вену в начале июня 2018 года. В августе, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин решил посетить свадьбу австрийского министра.

Российский президент танцевал с невестой и преподнёс ей букет цветов, а та три раза поцеловала его.

Танец Путина с Карин Кнайсль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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