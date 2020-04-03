Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего мужа. Она обвиняет его в рукоприкладстве, сообщил телеканал OE24.
Кнайсль сообщила, во время ссоры на ферме, расположенной на юге Нижней Австрии, она несколько раз ударила мужа в грудь, а тот ответил ей двумя пощёчинами.
Карин Кнайсль обвиняет мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в домашнем насилии. Полиция выписала ему запреты на пребывание в одном доме и на приближение. Они также изъяли у Майлингера ружьё. Он заявляет, что не хотел применять насилие, а стремился успокоить супругу.
Напомним, в 2018 году на свадьбе 53-летней Кнайсль и 54-летнего Майлингера был президент России Владимир Путин. Министр иностранных дел Австрии пригласила его во время визита в Вену в начале июня 2018 года. В августе, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин решил посетить свадьбу австрийского министра.
Российский президент танцевал с невестой и преподнёс ей букет цветов, а та три раза поцеловала его.
Танец Путина с Карин Кнайсль.
ИСТОЧНИК KP.RU