2020-04-03T11:22:14+03:00
Экономика

Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших женщин России

За март состояние основательницы Wildberries снизилось почти на 30%
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Предприниматель, основатель и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Фото: Александр РЮМИН/ТАССПредприниматель, основатель и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС
Изменить размер текста:

Татьяна Бакальчук, основательница известного международного интернет-магазина «Wildberries», перестала быть самой богатой россиянкой по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

Основательница Wildberries впервые заняла первое место в списке лидеров в феврале текущего года, сместив с него директора Inteco Management и вдову экс-главы Москвы Елену Батурину. На тот момент состояние Татьяны Бакальчук оценили почти в полтора миллиарда долларов против 1,2 миллиарда состояния Елены Батуриной.

Из-за снижения основного актива магазина Wildberries, экономического кризиса на фоне распространение пандемии и значительного падения курса российской валюты за март текущего года состояние Бакальчук снизилось на 29%.

Первое место в рейтинге самых богатых россиянок снова заняла Елена Батурина, чье состояние в настоящее время оценивают в 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, ранее kp.ru писал о пути к успеху Татьяны Бакальчук и трудностях, которые она преодолела, чтобы стать богатейшей жительницей России по версии Forbes.

Во время развития ситуации с распространением коронавируса в России и мире основательница Wildberries высказала мнение о том, что продуктовым сетям стоит закрыть торговые залы и работать только по заказам через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЦИК отменил выборы, назначенные на ближайшее время
Глава минздрава Новой Зеландии нарушил карантин
ФСБ предотвратила теракты сразу в Ставрополье и на Ямале
Утилизация медицинских масок после использования: полезные советы от российских коммунальщиков
Памфилова предложила отложить более 90 уже назначенных голосований из-за коронавируса
Боец Крылов рассказал, как на Украине восприняли его желание получить российский паспорт
Власти регионов будут сами решать продлевать ли общероссийские каникулы
Назван размер убытков, которые несут московские таксисты
Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня
Кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки в 2020 году: Владимир Путин назначил врио Владимира Солодова
Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших женщин России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию
Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные препараты
Академик спрогнозировал, что коронавирус станет «тихим», но не исчезнет
Эксперты рассказали о профессиях, которые переживут любой кризис
Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оценен в 500 миллионов рублей
Путин рекомендовал Центробанку принять меры для снижения стоимости ипотеки
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет