Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших женщин России

3 Апр 2020 2020-04-03T11:22:14+03:00

За март состояние основательницы Wildberries снизилось почти на 30%

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Татьяна Бакальчук, основательница известного международного интернет-магазина «Wildberries», перестала быть самой богатой россиянкой по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

Основательница Wildberries впервые заняла первое место в списке лидеров в феврале текущего года, сместив с него директора Inteco Management и вдову экс-главы Москвы Елену Батурину. На тот момент состояние Татьяны Бакальчук оценили почти в полтора миллиарда долларов против 1,2 миллиарда состояния Елены Батуриной.

Из-за снижения основного актива магазина Wildberries, экономического кризиса на фоне распространение пандемии и значительного падения курса российской валюты за март текущего года состояние Бакальчук снизилось на 29%.

Первое место в рейтинге самых богатых россиянок снова заняла Елена Батурина, чье состояние в настоящее время оценивают в 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, ранее kp.ru писал о пути к успеху Татьяны Бакальчук и трудностях, которые она преодолела, чтобы стать богатейшей жительницей России по версии Forbes.

Во время развития ситуации с распространением коронавируса в России и мире основательница Wildberries высказала мнение о том, что продуктовым сетям стоит закрыть торговые залы и работать только по заказам через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU