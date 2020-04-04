2020-04-04T19:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в США

Американцу могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в СШАНазвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больному коронавирусной инфекцией американцу могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения в больницах Соединённых Штатов. Об этом сообщили в независимой организации FAIR Health.

«Те люди, которые попадают в больницу с коронавирусной инфекцией, должны готовиться к тому, что им придется заплатить от 42 486 долларов до 74 310 долларов в том случае, если у них нет медицинской страховки», - передает телеканал CNBC сообщение организации.

При этом, такую сумму могут попросить и больного со страховкой, поскольку страховая компания может заявить, что указанная медицинская помощь не входит в перечень услуг, положенных по их страховке.

Более того, за шестидневную госпитализацию незастрахованным американец должен будет заплатить около 73 300 долларов, а застрахованным также должен будет раскошелиться, но уже на часть суммы - 38 220 долларов, которые медучреждения запрашивают у страховых компаний.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Соединенные Штаты почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва, а медучреждения пытаются скрыть то, что они не могут справиться с таким наплывом больных COVID-19. Напомним, США стали лидером по числу заболевших коронавирусом. По последним данным в стране зарегистрировано 277,607 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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