2020-04-05T05:06:38+03:00
Происшествия

Появилось видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Житель дома убил соседей из-за шума в вечернее время
Юлия САЛЬНИКОВА
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По факту убийства возбуждено уголовное делоПо факту убийства возбуждено уголовное делоФото: Следственный комитет России
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Появилось видео с места расстрела пяти человек в поселке Елатьма Рязанской области. Кадры оперативной съемки сделаны уже после задержания подозреваемого.

Им является 31-летний мужчина, у которого возник бытовой конфликт с соседями - жителю дома не понравилось, что молодежь шумит под окнами. Он сделал им замечание, конфликт от этого только разгорелся еще больше. В итоге подозреваемый схватился за ружье и расстрелял пять человек - четырех мужчин и одну женщину.

Он попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц.

Стрелку 31 год. Одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, из которого совершены выстрелы, было зарегистрировано на него.

Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий. На месте происшествия продолжает работать следственная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Рязанской области. Следователями запрошен характеризующий материал в отношении подозреваемого, проводятся допросы свидетелей. Произведен обыск в жилище подозреваемого, в ходе которого изъято орудие преступления. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники регионального СК России, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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