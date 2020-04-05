Стала известна причина убийства пяти человек в Рязанской области

5 Апр 2020 2020-04-05T07:21:25+03:00

Следственное управление Следственного комитета по Рязанской области рассказало, из-за чего произошел конфликт, в результате которого 32-летний мужчина застрелил пять человек в Елатьме Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Причину убийства пяти человек в Рязанской области назвали в Следственном комитете

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Причину конфликта, в результате которого 32-летний мужчина застрелил пять человек в посёлке Елатьма Рязанской области, назвали в Следственном комитете.

По версии следствия, нападавший сначала сделал замечание пяти людям, громко разговаривавшим под окнами его квартиры. После словесного конфликта он вышел в подъезд трёхэтажного многоквартирного дома с "одноствольным гладкоствольным охотничьим ружьём" и выстрелил в четырёх молодых людей и девушку. Все они от полученных ранений скончались на месте, сказано в заявлении СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что стрелок попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудникам полиции. На сайте также было опубликовано видео с места массового расстрела под Рязанью.

Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU