Стала известна причина убийства пяти человек в Рязанской области
Причину конфликта, в результате которого 32-летний мужчина застрелил пять человек в посёлке Елатьма Рязанской области, назвали в Следственном комитете.
По версии следствия, нападавший сначала сделал замечание пяти людям, громко разговаривавшим под окнами его квартиры. После словесного конфликта он вышел в подъезд трёхэтажного многоквартирного дома с "одноствольным гладкоствольным охотничьим ружьём" и выстрелил в четырёх молодых людей и девушку. Все они от полученных ранений скончались на месте, сказано в заявлении СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Ранее сайт kp.ru сообщал, что стрелок попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудникам полиции. На сайте также было опубликовано видео с места массового расстрела под Рязанью.
Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Возбуждено уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU