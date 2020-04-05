2020-04-05T22:34:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом

Также она призвала граждан сохранять решимость и чувство юмора
Юлия КЕКОВА
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Королева Елизавета Вторая. Фото: скиншот видеоКоролева Елизавета Вторая. Фото: скиншот видео
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В воскресенье, 5 апреля, королева Великобритании 93-летняя Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией распространения коронавируса.

Глава государства поблагодарила медиков за их работу в борьбе с болезнью, а также попросила британцев не нарушать карантинных мер. По ее словам, Соединенное Королевство обязательно справится с пандемией.

- Сохраняйте свою решимость и не теряйте чувство юмора, - сказала Елизавета.

Свое обращение к гражданам королева сделала в пятый раз за все время своего правления.

Ранее сайт kp.ru уже писал, что обращение было расшифровано еще до трансляции на ТВ. Сообщалось, что Елизавета II выразил особые слова благодарности врачам, которые каждый день борются с вирусом и спасают сотни жизней британцев.

Оператор, который записывал видеобращение, был вынужден в мерах безопасности надеть специальный костюм. Ранее монарх находилась некоторое время на самоизоляции, в ее возрасте необходимо минимизировать возможность угрозы заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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