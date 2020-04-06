2020-04-06T01:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Тигрица заразилась коронавирусом нью-йоркском зоопарке Бронкса

Медики подозревают, что были инфицированы ещё шесть животных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом одна из тигрицВ нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом одна из тигрицФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из тигриц, живущих в нью-йоркском зоопарке Бронкса, заразилась коронавирусом COVID-19, причем сотрудники зверинца подозревают, что инфицированы ещё шесть животных. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство зоопарка и городские власти.

За больной тигрицей внимательно наблюдают медики, хищницу изолировали от сородичей, ее обследуют и собирают все необходимые анализы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее у домашней кошки одного из жителей Гонконга, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, обнаружили то же заболевание, из-за которого ее хозяина положили в больницу.

До этого «человеческий» коронавирус обнаружили у двух собак в Гонконге, потом – у кошки в Бельгии, после чего специалисты разных стран принялись строить гипотезы, гадать: могут ли четвероногие друзья заражаться от своих владельцев и наоборот.

Однако вирусологи уверяют: пугаться рано. Научно подтвержденных доказательств того, что COVID-19 перекинулся на домашних животных, на самом деле пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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