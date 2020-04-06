Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 1308

6 Апр 2020 2020-04-06T04:12:03+03:00

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Число заразившихся коронавирусом на Украине за минувшие сутки увеличилось на 83 человека и составило 1308, с начала вспышки заболевания COVID-19 в соседней стране скончались 37 пациентов, выздоровели 28 больных.

Такие цифры поздним вечером в воскресенье, 5 апреля, обнародовала на своей странице в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Отмечается, что повторное лабораторное исследование не выявило наличия вируса в организмах тех, кого ранее выписали из больниц.

Напомним, как писал сайт kp.ru,12 марта власти Украины ввели на территории страны карантин: как минимум до 24 апреля гражданам предписано не выходить из домов, школьники и студенты не посещают свои учебные заведения, запрещены любые массовые мероприятия, закрыто метро.

Накануне же правительство Незалежной объявило, что с 6 апреля карантинные меры ужесточаются: пенсионерам категорически запретили покидать свои дома, а гражданам более молодого возраста запретили собираться на улицах в группы больше двух человек, всех украинцев обязали носить защитные маски.

ИСТОЧНИК KP.RU