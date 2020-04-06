2020-04-06T04:28:03+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я уверен, что с ним все будет хорошо»: Трамп пожелал выздоровления Джонсону

По словам президента США, за британского премьера «молятся все американцы»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп от имени всего американского народа пожелал поскорее выздоравливать британскому премьеру Борису Джонсону, которого накануне положили в больницу с коронавирусом.

«Я хотел бы выразить добрые пожелания от лица нашей страны премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него. Он мой друг и великолепный человек, прекрасный лидер», - сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Джонсон – «сильный человек и сильная личность», но «госпитализация – это не шутка».

«Я надеюсь, и я уверен, что с ним все будет хорошо», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель. Однако позже источник в национальной системе здравоохранения рассказал журналистам, что состояние Джонсона тяжелое, поэтому его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

27 марта Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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