Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил

6 Апр 2020 2020-04-06T09:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве еще не наступил. Такого мнения придерживается директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 еще некоторое время продолжит увеличиваться.

"Судя по тому, что было выступление президента РФ, и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил", - цитирует Петрикова РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению вирусологом, развитие ситуации с коронавирусом в России будет зависеть от поведения людей. Речь идет, в частности, о соблюдении режима самоизоляции.

Напомним, что в стране до 30 апреля действуют нерабочие дни. Свою деятельность продолжают лишь отдельные предприятия и компании, сотрудники всех остальных организаций работают удаленно или просто проводят время дома с сохранением зарплаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU