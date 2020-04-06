Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил
Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве еще не наступил. Такого мнения придерживается директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
По его словам, число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 еще некоторое время продолжит увеличиваться.
"Судя по тому, что было выступление президента РФ, и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил", - цитирует Петрикова РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что, по мнению вирусологом, развитие ситуации с коронавирусом в России будет зависеть от поведения людей. Речь идет, в частности, о соблюдении режима самоизоляции.
Напомним, что в стране до 30 апреля действуют нерабочие дни. Свою деятельность продолжают лишь отдельные предприятия и компании, сотрудники всех остальных организаций работают удаленно или просто проводят время дома с сохранением зарплаты.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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