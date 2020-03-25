Сергей Собянин: «Пик коронавируса в Москве еще впереди, поэтому не расслабляемся»

Сегодня, 25 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на самые важные вопросы по главной теме – пандемии коронавируса в мире и ситуации в России и столице.

Вот что сказал мэр…

«НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ, НО ГОТОВИМСЯ К ХУДШЕМУ»

- Мы только в начале пика заболеваемости коронавирусом, но надеемся, что он будет более плавным и безболезненным, чем в других странах. В том, что пик болезни в Москве еще впереди, я уверен. Многие москвичи любят поездить по заграницам. Многие побывали в Куршевеле и уже привезли оттуда просто чемодан вирусов. Не надо себя утешать и успокаивать, что у нас все рассосется само собой. Мы должны вести себя более дисциплинированно. Надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Теперь от всех нас зависит, как будет развиваться ситуация.

Я уверен, что сложные времена пройдут. Это не годы, а несколько месяцев. Мы вернемся к нормальной жизни, восстановится экономика, работа предприятий. Надо с оптимизмом смотреть в будущее, но при этом не расслабляться. Я надеюсь на помощь москвичей и желаю всем здоровья.

ПОЛОВИНА ПРИЕХАВШИХ ИЗ ЗАРАЖЕННЫХ СТРАН ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ СТОЛИЦУ

- Мы принимаем решения по мере нарастания угрозы, от простого к более сложному, в зависимости от того, что происходит. Мы видим, что творится по границам России. Ситуация там не улучшается, особенно в Европе. По оценкам других стран, для них это просто катастрофа, цивилизованные европейцы не привыкли к таким жестким вызовам.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Италии и Испании уже стала общенациональным шоком, число жертв ежедневно исчисляется сотнями.Фото: REUTERS

За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из тех стран, где бушует эпидемия. Эти граждане живут во всех регионах нашей страны без исключения. Половина из приехавших прошли через Москву. Нам надо последовательно и спокойно реагировать на вызовы.

Большинство приехавших из зараженных стран, то есть потенциальных носителей вируса, соблюдают карантин в 14 дней. Мы получаем все данные по пересечению гражданами границ России, сверяем с МВД, в какой регион они поехали – в Москву, Владивосток, Томск. Если люди едут в другие города, то передаем туда эти данные. А по москвичам выясняем номера их мобильных телефонов, машин, домашние адреса, их фотографии, чтобы найти каждого с помощью видеосистемы распознавания лиц и проверить, как они соблюдают карантин. Иногда приходится присылать некоторым из них сообщения о том, чтобы они не нарушали карантин. По телефону они нам говорят, что сидят дома, но мы видим, что они катаются на машине каждый день на работу и обратно. Система слежения и контроля в Москве является одной из самых продвинутых в мире. Мы в основном знаем, как ведут себя те, кто должен находиться в самоизоляции.

«ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА»

- С 26 марта бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве временно отменяется только для пожилых людей старше 65 лет и школьников, кто находится на карантине. Причем 80 процентов пенсионеров уже соблюдают домашний режим еще до объявленных ограничений. Но в метро пока ездят около 40 тысяч пожилых людей. Обращаюсь к горожанам – помогите своим престарелым соседям, сходите для них в аптеку, в магазин, узнайте, как они себя чувствуют. Службы социальной помощи тоже с ними работают.

Для школьников также объявили каникулы, чтобы они сидели дома. И дело не в экономии на льготных проездных, а в том, чтобы они просто не катались по городу и находились дома. Но и дома дети должны продолжать обучаться.

У нас карантин объявлен для 1 миллиона вернувшихся из зараженных стран, для 1,5 миллионов школьников и 2 миллионов пожилых людей. Мы попросили работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу там, где это возможно. И от 15 до 30 процентов работников действительно перешли на удаленку. Это заметно, например, сейчас в метро на 40 – 50 процентов уменьшился поток пассажиров. То есть половина москвичей уже фактически находится на карантине. Люди перестали общаться, ходить на работу, ездить по городу – это главное.

Лишь за последние 10 дней в Москву прибыли порядка 1 миллиона граждан России, находившихся в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Фото: Андрей АБРАМОВ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЕСТОРАНЫ ЗАКРОЮТ

- Смысл обращения президента Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом в том, чтобы мы постарались сидеть дома, а не устраивать себе праздник. Для этого и объявлена неделя выходных. Но медицинские и коммунальные службы, органы государственной власти, транспорт, банки, продовольственные магазины продолжат работать и во время недели выходных.

Эти дни нужны, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить нарастающий пик болезни. Когда резко растет число больных, которые очень плохо себя чувствуют, сложнее справляться с этим и медицинской системе.

Нам нужны дополнительные ограничения на эту выходную неделю. Мы подробнее об этом расскажем, но считаю, что общепит, рестораны, кафе, центральные парки, огромные торговые комплексы, кроме продуктовых отделов в них, не должны работать. Природные заповедные территории закрывать не будем.

У многих, и не только у москвичей, возникнет желание погулять по столице в эти дни, вырастет поток туристов из ближайших регионов и городов. Но на выходной неделе в Москве нечего будет делать. Все увеселительные точки будут закрыты, и лучше всем остаться дома. Прежде чем собираться в Москву, подумайте, обращаюсь к жителям в регионах.

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГОТОВЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЕК

- В Китае к строительству больницы для больных коронавирусом готовились месяц, подвозили конструкции, потом вышли и за неделю построили. А у нас не было заделов ни по конструкциям, ни по материалам, ни по инфраструктуре. Мы строим в чистом поле в Новой Москве не временное здание, а клинику, которая будет работать не одно десятилетие. В ней будет 500 – 700 коек. Мы подготовим в городе всего около 5 тысяч коек для больных коронавирусом. Некоторые из них уже работают - в Склифе, городских больницах. Дай Бог, чтобы остальные койки не понадобились. Но лучше быть готовыми.

Плакаты у места строительства инфекционной больницы для заразившихся коронавирусом COVID-19 в Новой Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице обычно болеют внебольничной пневмонией около 6 тысяч человек в месяц. Их лечат так же, как сейчас пациентов с коронавирусом. Из тех, кто заболел внебольничной пневмонией, около 50 человек умирает. Это серьезная болезнь, и врачи всегда на передовой, всегда спасают пациентов. Мы сейчас отдаем для больных коронавирусом лучшие новые городские клиники – в Коммунарке, перинатальный центр в 67-й больнице. А старые инфекционные больницы сейчас серьезно перестраиваем.

(Напомним, в Новой Москве около поселения Вороновское сейчас строят инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом. В ней будет 500 мест, из них 250 – в реанимации. Для клиники закупается более 20 тысяч единиц медицинского оборудования. Строители планируют открыть больницу в ближайшие три недели. - Прим.).

ПРОДУКТОВ ХВАТИТ ВСЕМ

- Мы предвидели, что жители будут закупаться продуктами впрок. Поэтому заранее предупредили торговые сети и оптовые базы о возможном ажиотажном спросе. Мы попросили их создать месячный запас продуктов на складах. Конечно, когда у нас начались первые ограничения и по телевизору и в интернете показывали пустые полки европейских магазинов, люди начали скупать продукты первой необходимости. Мы говорили жителям, что не надо этого делать. Но я помню ситуацию из своей жизни еще советского прошлого. Я жил в Челябинске и ко мне в гости приехала мама. Как-то прихожу с работы и чувствую запах мыла. Спрашиваю: «Что это такое?». Мама отвечает: «Мыло купила. Говорят, его не будет в магазинах». А жил в хрущевке, там есть маленькая кладовка между комнатами. Вот открываю ее и вижу, что две полки полностью забиты хозяйственным мылом. Так потом и усыхало потихоньку это мыло, пришлось его выбросить. Сейчас то же самое происходит. У нас в стране много продуктов, их все мы не скупим, как бы ни старались. В магазинах уже начался серьезный спад покупательского спроса.

«ВСЕ ФЕЙКИ СТАРАЮСЬ ПРОВЕРЯТЬ»

- Сейчас появляется особенно много фейков из-за коронавируса. Все стараюсь перепроверять, и не потому, что не доверяю кому-то. Просто степень извращения на уровне разных структур иногда доходит до такого, что и фейки такие не придумаешь.

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ

- Бизнес в этой ситуации ведет себя неплохо, откликается на наши просьбы, предложения, требования. Более того, предприниматели сами обращаются с предложениями, например, о лабораторных исследованиях для борьбы с вирусом, разработке вакцин. Но для них главное сегодня выдержать экономический удар. При этом не переложить проблемы на своих работников, платить им зарплату, не увольнять. Надо постараться, чтобы мы все вместе пережили сегодняшнюю сложную ситуацию. В этом и есть социальная ответственность бизнеса.

Президент Владимир Путин объявил беспрецедентный комплекс поддержки бизнеса, в том числе кредитных организаций, банков, налоговых органов. Мы тоже следим за ситуацией, особенно по тем секторам, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса – гостиницы, общепит, туристические фирмы, перевозчики. Загруженность отелей сегодня упала до 20 процентов, ресторанов – до 10 – 15 процентов. Многие из них сами просят о временном закрытии. Конечно, им надо помогать, поэтому мы отсрочим платежи по аренде, земельному и имущественному налогу. Мы окажем им адресную поддержку при необходимости.

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