Из-за коронавируса чаще тревожатся женщины, студенты и безработные

6 Апр 2020 2020-04-06T11:23:20+03:00

Большинство россиян верят, что скоро коронавирус отступит и жизнь наладится Фото: Иван МАКЕЕВ

64% верят, что скоро болезнь удастся победить, а 25% настроились на ухудшение ситуации

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Только 8 процентов россиян настороженно относятся к коронавирусу, а вероятность заболеть COVID-19 признают только 24% респондентов. Еще 60% уверены, что встреча с вирусом им не грозит, но на всякий случай соблюдают меры предосторожности. Больше переживают женщины и студенты (по 66% в каждой группе) и безработные – 65%.

В целом россияне мало знают о коронавирусе. Существует множество заблуждений: например, 30% уверены, что COVID-19 боится высокой температуры и погибнет при 26 градусах тепла.

27% считают, что вирус опаснее для детей и людей молодого возраста. 22% верят, что антибиотики эффективны для профилактики и лечения новой инфекции.

94% опрошенных уверены, что вирус передается воздушно-капельным путем. А соблюдение мер предосторожности, регулярное мытье рук и обработка их антисептиком может стать барьером для заболевания – в это верят 88% респондентов.

За новостями о болезни следит большинство населения страны. Статистикой смертей и заражений интересуются 70%, а географией распространения – 78%.

Также многие в курсе государственных мер по борьбе с COVID-19, статистики заражений и смертей (по 70%), географии распространения вируса (78%).

Принятые государством меры для борьбы с заболеванием одобряют 90% опрошенных. И только 10% не готовы придерживаться домашнего режима.

Что касается лечения заболевания, то 43 процента сомневаются, что отечественное здравоохранение может противостоять массовому распространению болезни.

Основные сложности в борьбе с коронавирусом:

Недостаток медоборудования - 49% из сомневающихся,

Нехватка врачей и специалистов - 45%,

Недостаточная сознательность и ответственность россиян - 38%,

Слабый контроль ситуации со стороны властей - 32%,

Недостаток бюджетных средств на решение таких проблем - 19%.

В целом же оптимистичные прогнозы относительно коронавируса дают 64% опрошенных. Они полагают, что скоро ситуация улучшится. А вот обратного мнения придерживаются 25% россиян.

Такой результат показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Известия».

На 6 апреля 2020 года число заболевших коронавирусной инфекцией в российской столице увеличилось до 4484.За все время из больниц выписали 206 пациентов. Зафиксированы 29 случаев с летальным исходом.

Врачи предупреждают, что болезнь передается не только воздушно-капельным путем, но и половым.

А специалисты из Калифорнийского университета и Школы медицины Икана в Нью-Йорке исследовали аэроизоляцию COVID-19, то есть превращение вируса в мелкие частицы, способные переноситься по воздуху. Чем громче человек разговаривает, тем больше выделяет аэрозольной пыли изо рта, в которой содержатся микрочастицы, провоцирующие болезнь, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU