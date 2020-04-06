Экономист объяснил, почему каникулы дадут только на ипотеку до 1,5 миллионов рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T11:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперт объяснил, почему было решено ограничить суммы для получения «кредитных каникул». Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ отметил, что указанные показатели не так малы, как могут показаться. Центробанк в будущем предоставит поддержку тем банкам, которые ввели «кредитные каникулы» для заемщиков. А так как резервы ограничены, то «надо осчастливить максимальное число россиян»

Напомним, по ипотеке – это полтора миллиона, автокредит – шестьсот, потреб – не более двухсот пятидесяти тысяч, кредитка – сто тысяч рублей.

- Суммы, которые прощаются, по которым идет отсрочка по платежам, должны быть относительно небольшие, чтобы все деньги не выбрали на себя несколько десятков тысяч крупных кредиторов и заемщиков. Поэтому суммы установлены с определенным потолком, которые не самые высокие, - рассуждает Алексей Зубец.

Скорее всего, россияне столкнутся с проблемами при сборе необходимых документов, которые отразят падение дохода. Большинство бухгалтеров на предприятиях находятся в домашнем режиме, а значит выписать справку невозможно.

- У малого и среднего бизнеса, который главный пострадавший от нынешних каникул, действительно, тоже есть проблема – доказать собственное падение дохода. ИП и так далее, у самозанятых. С этим большая проблема. И тот же Сбербанк выступил с обращением, что вы не торопитесь за кредитными каникулами, вы сначала соберите документы, которые необходимы для того, чтобы их получить, - отметил в эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранеее В ЦБ пояснили, как будут начисляться проценты в период кредитных каникул. Ставка будет льготной, но переплатить банкам все равно придется.

ИСТОЧНИК KP.RU