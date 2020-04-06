Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно о состоянии здоровья премьера Великобритании
Коронавирус у Бориса Джонсона подтвердился еще в конце марта. Премьер-министра Великобритании госпитализировали, и теперь он проходит кислородотерапию в больнице Святого Томаса в Лондоне.
Согласно данным газеты Daily Mail, врачей обеспокоил тот факт, что симптомы заболевания не исчезли даже спустя десять дней в момента установления диагноза. Сайт kp.ru писал, что у политика с 27 марта держалась высокая температура и кашель.
Сообщалось даже, что из-за тяжелого состояния Джонсона его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но официального подтверждения этой информации нет.
В правительстве Великобритании уверяют, что премьер продолжает работать даже с больничной койки. Сроки его выписки пока неизвестны. Специалисты же считают, что существует риск развития пневмонии в условиях, когда температура держится больше недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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