2020-04-06T14:44:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно о состоянии здоровья премьера Великобритании

Борис Джонсон, у которого ранее был подтвержден коронавирус, проходит кислородотерапию в рамках лечения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Борис Джонсон самоизолировался еще в конце мартаБорис Джонсон самоизолировался еще в конце мартаФото: REUTERS
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Коронавирус у Бориса Джонсона подтвердился еще в конце марта. Премьер-министра Великобритании госпитализировали, и теперь он проходит кислородотерапию в больнице Святого Томаса в Лондоне.

Согласно данным газеты Daily Mail, врачей обеспокоил тот факт, что симптомы заболевания не исчезли даже спустя десять дней в момента установления диагноза. Сайт kp.ru писал, что у политика с 27 марта держалась высокая температура и кашель.

Сообщалось даже, что из-за тяжелого состояния Джонсона его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но официального подтверждения этой информации нет.

В правительстве Великобритании уверяют, что премьер продолжает работать даже с больничной койки. Сроки его выписки пока неизвестны. Специалисты же считают, что существует риск развития пневмонии в условиях, когда температура держится больше недели.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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