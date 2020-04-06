Льва Лещенко и Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

6 Апр 2020 2020-04-06T16:37:42+03:00

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Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко сообщил о своей выписки из столичной больницы сегодня, 6 апреля. В интервью для «Комсомольской правды» музыкант сообщил, что последние анализы на которонавирусную инфекцию у него и его супруги показали отрицательный результат. В больнице из-за заболевания Лев Лещенко находился 15 дней.

- Утром к нам зашли врачи, я сказал им, что пора бы домой, ведь мы находимся в больнице уже больше двух недель. Они согласились, что не смысла держать нас в медицинском учреждении, ведь здесь все равно везде гуляет инфекций, - рассказал народный артист.

До официальной выписки Лев Лещенко с женой прошли компьютерную томографию, чтобы определить, остались ли в организме остаточные явления после воспаления легких. По словам артиста, для полного выздоровления понадобится минимум три недели.

- У меня нашли серьезное двустороннее воспаление легких из-за вируса. В Коммунарке их в настоящее время гуляет 5-6 типов, так что сказать, коронавирус ли это был и какого типа, до сих пор не могут. Система тестов не очень точная, но теперь в больнице в Коммунарке организовали свою лабораторию, где в течение менее двух дней появляются данные, - сообщил Лев Лещенко.

Певец также рассказал об условиях госпитализации в московской больнице, особенностях строгой изоляции и об уходе за его домашними животными во время отсутствия хозяина.

Сегодня, 6 апреля, из больницы в Коммунарке также выписали Игоря Николаева после госпитализации из-за подозрений на коронавирус. Советский и российский композитор и исполнитель наконец-то отправился домой после полутора недель, проведенных в столичном медицинском учреждении. Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в Коммунарке 26 марта сразу после отправления туда Льва Лещенко, с которым пересекался на вечеринке и у которого подтвердился тест на COVID-19.

Артист сдал уже два теста на коронавирусную инфекцию – оба показали отрицательные результаты. Врачи нашли у Игоря Николаева пневмонию, которую смогли успешно вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU