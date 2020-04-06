2020-04-06T11:27:04+03:00
Звезды

Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке после подозрений на коронавирус

Певец дважды сдал анализы на COVID-19 – они оказались отрицательными
Алена МАРТЫНОВА
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Певец дважды сдал анализы на COVID-19 – они оказались отрицательнымиПевец дважды сдал анализы на COVID-19 – они оказались отрицательнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Игорь Николаев наконец отправится домой после полутора недель, проведенных в главной «коронавирусной» больнице Москвы.

- Артист дважды сдавал анализы – оба теста показали отрицательный результат, - сообщил источник kp.ru в здравоохранении. – Но тем не менее, у него обнаружили пневмонию, от которой успешно пролечили. Сегодня, 6 апреля, Игоря Юрьевича выписывают.

Впрочем, сам певец не спешит делиться радостной новостью с поклонниками, как было 30 марта. Тогда Николаев опубликовал в Инстаграме фото с результатами теста на «корону», от радости разрисовав бланк смайликами. Сейчас телефон артиста отключен. Кроме того, его жена и помощница тоже не отвечают на звонки прессы.

Напомним, 60-летний Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в Коммунарке 26 марта вслед за Львом Лещенко, с которым пересекался на вечеринке и у которого подтвердился тест на COVID-19. Тогда о его состоянии kp.ru рассказал друг артиста, продюсер Иосиф Пригожин.

- Мы с Игорем разговаривали, он жаловался, что простыл после гастролей, - поделился Пригожин. – Обсуждали различные рабочие моменты, он был в нормальном состоянии. Обычная легкая простуда.

Между тем, Лев Лещенко по-прежнему остается в больнице - речь о его выписке пока не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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