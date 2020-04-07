2020-04-07T02:11:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, кого из россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

Первыми станут граждане из группы риска, а также те, кто уже переболел и выздоровел
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу COVID-19Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу COVID-19Фото: REUTERS
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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, кого из россиян будут проверять на иммунитет к коронавирусу COVID-19. он также уточнил, что проверка на иммунитет — это определение антител к вирусу. Первыми, по словам врача, станут граждане из группы риска, а также те, кто уже переболел и выздоровел.

«Сейчас хотят понять, есть ли иммунная прослойка, есть ли у незаболевших наличие защитных антител», - пояснил Георгий Викулов .

Он добавил, что специалистам необходима «оценка популяционного иммунитета — иммунной прослойки у граждан», это нужно как для разработки эффективного лечения, так и для создания действующей вакцины.

«Антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний», - уточнил врач в беседе с телеканалом «Москва 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты ведомства проведут популяционное исследование, благодаря которому станет известно число россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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