Трамп: Около 1,7 миллиона американцев прошли тесты на коронавирус

6 Апр 2020 2020-04-06T03:52:57+03:00

Президент США надеется, что жертв заболевания в стране будет меньше ста тысяч

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В Соединенных Штатах с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона человек. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Мы провели 1,67 миллиона тестов», - сказал он.

Американский лидер также выразил надежду, что худшие прогнозы специалистов не сбудутся, и жертв коронавируса в стране будет меньше ста тысяч.

«Мы надеемся, что мы не дойдем до этих цифр и останемся насколько возможно дальше от них», - приводит слова Трампа РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее с такими прогнозами выступили ведущие американские вирусологи. По их прогнозам, он заболевания в Штатах могут умереть от 100 до 200 тысяч американцев.

Между тем, на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса из-за коронавируса в стране скончались 9267 человек, число случаев заражения возросло до 325 тысяч, выздоровели 16,8 тысячи больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU