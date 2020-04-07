Елена Малышева: коронавирусом инфицированы по факту будут практически все
Елена Малышева в эфире радио «Комсомольская правда» ответила на вопросы своей коллеги Арины Шараповой о происхождении коронавирусной инфекции, возвращении вируса следующей осенью и об иммунитете.
- Неважно, является ли коронавирус биологическим оружием. Самые мощные биотеррорист - это живая природа. Именно в ней создаются такие мутации, о создании которых люди и мечтать не в состоянии. Но даже если представить, что это биологическое оружие: оно не особенно успешное, - заявила телеведущая.
Она добавила:
- Инфицированы по факту будут практически все, так же как все мы сегодня инфицированы вирусом герпеса.
Доктор медицинских наук затронула тему иммунитета человека и рассказала, защищается ли организм от коронавируса самостоятельно.
- Этот вирус сейчас расселяется среди нас. Если иммунная защита будет вырабатываться сильная, то этот вирус может элиминироваться. А сегодня уже доказано, что иммунитет против вируса вырабатывается.
Елена Малышева выразила сомнения в том, что коронавирус снова вернется к нам осенью, ведь к тому времени уже сформируется популяционный иммунитет.
- Почти 80% людей переносят эту инфекцию на ногах, абсолютно легко. При этом у них формируется иммунитет. Поэтому я думаю, что если даже что-то будет, то это будет легкая вспышка. Каждую осень ведь возникают вспышки ОРЗ и даже гриппа, хотя огромная вакцинация от гриппа и большое количество лекарств. И этот вирус будет таким же, - заключила специалист.
ИСТОЧНИК KP.RU
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