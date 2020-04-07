Запаса продуктов в России хватит минимум на два месяца

7 Апр 2020 2020-04-07T14:06:35+03:00

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Имеющегося в России на настоящий момент запаса продуктов хватит на два месяца в условиях пандемии коронавируса и колебаний на финансовых рынках. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли во вторник, 7 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что запасы постоянно пополняются. На склады завозят новую продукцию. А потому граждан просят не создавать искусственный дефицит товаров, скупая в несколько раз больше необходимого.

"Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться", - передает стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Минпромторга.

Сайт kp.ru писал, что в ближайшие две недели в России могут значительно вырасти цены в магазинах. Увеличение составит 5-20% в зависимости от товара. Так, например, макароны подорожают максимум на 15%. Наиболее существенное повышение стоимости коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао — 20%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU