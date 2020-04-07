2020-04-07T20:07:11+03:00
В мире

В Чили около 300 медиков заразились коронавирусом

Всего в стране выявлено 4 815 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Чили около 300 медиков заразились коронавирусомВ Чили около 300 медиков заразились коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Чили 286 работников сферы здравоохранения заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хайме Маньялич.

«Сегодня важно отдать должное всем им, они заслуживают нашего признания и благодарности», - говорится на странице Минздрава Чили в Twitter.

По последним данным в Чили выявлено 4 815 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами заболевания стали 38 человек, выздоровели 728 пациентов. Всего в мире по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 1 347 646 заболевших COVID-19, 74,782 летальных случаев, спасти удалось 286,453 человек.

Ранее в Латвии сообщили о том, что в стране участились случаи, когда заражение COVID-19 связано с получением медицинских услуг. Там 40 медиков больны новой коронавирусной инфекцией. Накануне поступило сообщение Испании, где инфицированы примерно 19,4 тыс. медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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