2020-04-07T23:19:07+03:00
Общество

«Чуть-чуть не дошел до Антарктиды»: путешественник рассказал, как застрял в чилийской Патагонии

Путешественник Максим Озерной рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о своей самоизоляции на краю земли
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Максим ОзернойМаксим ОзернойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В эфире Радио «Комсомольская правда» путешественник Максим Озерной рассказал о том, как отправился в экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды, но до своей цели не смог добраться: из-за поломки лодки остановился в Чили, в местечке Пуэрто-Уильямс на острове Наварино. И застрял там в вынужденной самоизоляции в разгар эпидемии коронавируса.

Максим планировал лететь домой и даже купил билеты за 75 000 рублей из Чили в Петербург, но буквально за день до отправления его рейс отменили, а в стране ввели режим карантина.

«Чуть-чуть не дошел до Антарктиды, зато дважды вокруг мыса Горн обошел, вернулся в Чили, чтобы оставить лодку на зимнюю стоянку… Ну за день до моего вылета обратно, 16-17 марта все порушилось, карантин, самолеты перестали летать, и я застрял в южночилийской Патагонии», - сообщил он.

Озерной рассказал, что место, где он вынужден был остаться и проживает уже почти месяц - «край света», самый южный городок мира. «Но южный - не значит теплый. Тут до Антарктиды всего ничего», - отметил путешественник.

Уже почти месяц Озерной живет в рыбацком порту, прямо на своей яхте, куда ему удалось подвести электричество с берега. Душ - в здании местного рыбацкого кооператива, единственного работающего на острове предприятия. Там же вай-фай.

«Да, я сижу на яхте, в условной самоизоляции, гуляю, воздухом дышу, занимаюсь мелкими починками, читаю, убираюсь. Хотя очень хочу домой, соскучился по семье», - рассказал Максим.

Он также сообщил о ситуации с COVID-19 на острове. По его словам, в середине марта некий врач привез на остров коронавирус с материка, заразил вокруг себя семь человек. Позже их всех вывезла на большую землю санавиация. Сейчас остров практически отрезан от материка - самолеты не летают, паромное сообщение приостановлено.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Чили около 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 4 815 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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