2020-04-08T01:13:58+03:00
В мире

Глава Пентагона отправил в отставку и.о. министра ВМС США

Эспер подчеркнул, что это было решение самого адмирала Модли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Пентагона Марк ЭсперГлава Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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Министр обороны США Марк Эспер сообщил на своей странице в Twitter, что во вторник, 7 апреля, принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли, который «проворонил» массовую вспышку коронавируса на американском авианосце «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt).

«Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С одобрения президента я назначил в качестве исполняющего обязанности министра военно-морских сил заместителя министра сухопутных сил Джима Макферсона», - написал глава Пентагона.

Марк Эспер подчеркнул, что это было решение самого адмирала Томаса Модли, и отметил его заслуги на посту министра ВМС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда на борту «Теодора Рузвельта» заболели десятки членов экипажа, капитан авианосца Бретт Крозье потребовал обеспечить изоляцию всей команды (около 3200 человек), но Пентагон не сразу согласился эвакуировать весь экипаж, а самого Крозье 3 апреля уволили.

Модли тогда заявил, что после таких писем создается впечатление, что «в военно-морских силах царит паника, и они не могут найти выход из ситуации, а это неправда». Позже стало известно, что коронавирусом заразился и теперь уже бывший капитан Крозье. По последним данным МВС США, на сегодняшний день инфицированы 230 матросов авианосца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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