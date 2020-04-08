Сирийские военные обнаружили в Идлибе схрон с иностранными боеприпасами

8 Апр 2020 2020-04-08T06:35:27+03:00

Предположительно, здесь же боевики устроили себе бомбоубежище и производили пояса смертников

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Сирийские военные при разминировании освобожденного от террористов поселка Хан-эс-Себиль в провинции Идлиб обнаружили большой схрон с боеприпасами иностранного производства, а также самодельными взрывными устройствами. Предположительно, здесь же располагалось производство поясов смертников, а также бомбоубежище, где боевики даже обустроили себе комнаты отдыха.

Об этом рассказал журналистам полковник инженерных войск сирийский армии Хаду Ясер, уточнив, что поселок, расположенный неподалеку от самой главной трассы страны, связывающей Дамаск и Алеппо, был освобожден месяц назад, с тех пор там ведутся работы по разминированию, чтобы местные жители могли вернуться ы свои дома.

В одном из бункеров, по его словам, военные нашли крупный склад с десятками ручных гранат, противопехотных мин американского производства, детонаторами, самодельными взрывными устройствами и поясом смертника, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU