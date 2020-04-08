2020-04-08T07:31:35+03:00
В мире

"Вне зависимости от того, что стало причиной": власти США объяснили, как ведут счет умершим от коронавируса

Число жертв COVID-19 в США превысило 10 000 человек [видео]
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число жертв коронавируса в США постоянно растет.Число жертв коронавируса в США постоянно растет.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом д-р Дебора Биркс дала разъяснения по методам учета количества жертв COVID-19 в США.

Она пояснила, что американские власти считают каждого умершего и инфицированного коронавирусом жертвой COVID-19 вне зависимости от того, что явилось причиной смерти конкретного пациента. Например, если человек скончался от проблем с почками или сердцем, но при этом у него был выявлен коронавирус, протекавший бессимптомно или в легкой форме, данные этого пациента все равно попадают в скорбный лист всех жертв COVID-19 в США.

Таким образом, фактическое число умерших в США именно от коронавируса может быть на порядок ниже.

Подобный подход заметно отличается от методик, принятых властями многих других стран мира, которые несколько иначе ведут учет погибших от коронавируса.

Армянская маска от коронавируса.Маска из лаваша? А почему бы и нет! Пока одни предаются панике, другие шутят по поводу коронавируса и даже сочиняют про него песни

При этом Биркс не считает, что все это может существенно исказить реальное положение дел с коронавирусом в США. По ее словам, тестирование на COVID-19 в американской глубинке, особенно в сельской местности, осуществляется реже, чем в крупных городах.

Ранее сайт KP.RU писал, что от коронавируса умерла мать казначея Нью-Йорка. А общее число умерших от болезни в США за последние сутки достигло рекордной отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека
Правительство Японии отказалось возмещать убытки всем предприятиям, закрывшимся из-за режима ЧС
"Вне зависимости от того, что стало причиной": власти США объяснили, как ведут счет умершим от коронавируса
Скворцова назвала сроки спада распространения коронавируса в России
От коронавируса умерла мать казначея Нью-Йорка
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Сирийские военные обнаружили в Идлибе схрон с иностранными боеприпасами
Коломойский: Нынешние власти Украины выбрали «путь в никуда»
В Нью-Йорк прибыл самолет, который вывезет россиян в Москву
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
В Эквадоре дефицит деревянных гробов: жертв COVID-19 хоронят в картонных
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
В России разрабатывают национальный стандарт для многоразовых марлевых масок
Бразильский пожарный разгоняет скуку карантина музыкой на высоте 60 метров
Число умерших за сутки из-за коронавируса в США достигло рекордной отметки
В столице Чили во время карантина поймали уже третью дикую пуму
В Мексике произошел всплеск насилия против врачей, борющихся с COVID-19
«Я оптимистично настроен»: Мадуро надеется на положительный исход встречи ОПЕК+
В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры
Взрыв газа в Нижегородской области: спасатели нашли двух человек под завалами
Второй этап реабилитации космонавта Скрипочки решили перенести из-за коронавируса