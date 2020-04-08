2020-04-08T16:24:15+03:00
Общество

Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом

Президент проводит совещание с главами регионов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин дал поручения регионам и ведомствам в связи с распространением коронавирусаВладимир Путин дал поручения регионам и ведомствам в связи с распространением коронавирусаФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин дал регионам "гибкость и свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом. На совещании, которое проходит в режиме видеоконференции, глава государства поручил губернаторам действовать профессионально, решать возникающие в связи с пандемией вопросы оперативно.

- Поручаю Минфину дать регионам возможность поступать гибко, -сказал президент.

Он подтвердил, что регионам необходима федеральная поддержка для борьбы с распространением коронавируса. Это касается как обеспечения медицинских учреждения средствами защиты так аппаратами. Особую потребность регионы испытывают в аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких), поскольку коронавирус в первую очередь воздействует на легкие. Глава государства поручил выплачивать врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, и медсестрам дополнительно от 25 до 80 тысяч рублей.

- Будем надеяться, что резервы и дополнительные мощности не потребуются,- сказал глава государства.- Неотложная задача всех регионов - повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

Решающими в ситуации с распространением вируса в России, станут ближайшие 2-3 недели, сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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