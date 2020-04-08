Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели

8 Апр 2020 2020-04-08T16:13:39+03:00

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На совещании с губернаторами президент Владимир Путин сообщил, что для развития ситуации с распространением коронавируса определяющими будут ближайшие 2-3 недели.

- Нужна предельная концентрация всех ресурсов,- сказал глава государства.

Ранее президент поручил вирусологам оценить возможность сокращение сроков режима изоляции. Дать первые оценки ученые пообещали ближе к концу следующей недели.

В своем заявлении на совещании Владимир Путин напомнил, что для благополучного развития ситуации в стране есть все необходимое: минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности», регионы получат поддержку в сфере медицины на случай увеличения числа пациентов с коронавирусом. На помощь сможет рассчитывать и бизнес, семьи с детьми - так, безработные родители в течение трех месяцев будут получать дополнительно по 3 тысячи рублей.

- Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются,- сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU