2020-04-08T16:46:19+03:00
Общество

"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин напомнил, что Россия не раз проходила серьезные испытания

Президент заявил, что каждый день борьбы с пандемией коронавируса подтверждает "силу и сплоченность" русского народа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент поручил установить допвыплаты врачам и семьям с детьмиПрезидент поручил установить допвыплаты врачам и семьям с детьмиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами 8 апреля напомнил, что Россия не раз проходила серьезные испытания. К таким относится и новый вызов - пандемия коронавируса. Глава государства признал, что у многих граждан накопился груз бытовых, финансовых и житейских проблем в связи с режимом изоляции. Но это время "нужно просто выдержать":

- От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь,- сказал президент.

Он признал, что каждый день, то, как россияне переживают особый режим "подтверждает силу и сплоченность" русского народа. Напомним, в это непростое время особо ценится руд врачей, крупные компании запускают акции в поддержку медиков - рестораторы угощают обедами, таксисты бесплатно возят к пациентам, свою лепту вносят и простые граждане.

- Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем,- сказал президент.

Глава государства на совещании поручил установить дополнительные выплаты семьям с детьми, увеличить пособие до максимального тем, кто потерял в марте работу и установить допвыплаты врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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