Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
В рамках селекторного совещания с главами субъектов России 8 апреля, в среду, Владимир Путин заявил, что нельзя полностью останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах из-за распространения инфекции.
- Даже в Москве, с ее большой плотностью населения и концентрацией транспортных потоков - нет повсеместного закрытия предприятий, - сообщил президент страны.
Глава государства отметил, что закрывать все предприятия и пути сообщения в субъектах России не стоит. Необходимо сформировать четкий перечень организаций, работы которых должна быть остановлена из-за повышенных рисков распространения коронавирусной инфекции. Все остальные предприятия, по словам Путина, должны продолжать работать даже в сложившихся условиях.
До этого на совещании президент отметил важность повышенной готовности медицинских учреждений в регионе и наращивания их мощностей. Глава государства поручил ответственным ведомствам обеспечить гибкость в распределении средств на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также затронул вопросы заработных плат и специальных выплат медицинским работникам, которые занимаются исследованием и лечение болезни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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