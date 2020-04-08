2020-04-08T16:19:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах

Прекращать пассажирское сообщение и останавливать работу всех предприятий нецелесообразно
Ксения АНУФРИЕВА
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Нельзя полностью останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах из-за распространения инфекции.Нельзя полностью останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах из-за распространения инфекции.Фото: REUTERS
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В рамках селекторного совещания с главами субъектов России 8 апреля, в среду, Владимир Путин заявил, что нельзя полностью останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах из-за распространения инфекции.

- Даже в Москве, с ее большой плотностью населения и концентрацией транспортных потоков - нет повсеместного закрытия предприятий, - сообщил президент страны.

Глава государства отметил, что закрывать все предприятия и пути сообщения в субъектах России не стоит. Необходимо сформировать четкий перечень организаций, работы которых должна быть остановлена из-за повышенных рисков распространения коронавирусной инфекции. Все остальные предприятия, по словам Путина, должны продолжать работать даже в сложившихся условиях.

До этого на совещании президент отметил важность повышенной готовности медицинских учреждений в регионе и наращивания их мощностей. Глава государства поручил ответственным ведомствам обеспечить гибкость в распределении средств на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также затронул вопросы заработных плат и специальных выплат медицинским работникам, которые занимаются исследованием и лечение болезни.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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