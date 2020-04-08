2020-04-08T21:44:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора сообщила, что человек, который переболел один раз, дальше остается здоров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусомВ России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусомФото: Александр ГЛУЗ
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На сегодняшний день в России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоров», - рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова также обратила внимание на тот факт, что за прошедшие три месяца вирус мало изменится. По ее словам, это говорит о том, что и дальше будут эффективны средства тестирования, а также профилактики, и добавила, что пока нет оснований жестко ограничивать работу предприятий в регионах.

«Пока наши исследования, которые проводили (…) показали, что высокой иммунной прослойки на тот период — а мы делали это в марте, начале марта — в стране нет», - отметила она.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса. По ее словам, наша страна идет по благоприятному сценарию развития COVID-19 и осталось 10-14 дней до достижения «плато», после которого количество заболевших пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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