2020-04-08T23:14:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 70 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 9 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Число умерших в России возрослоЧисло умерших в России возрослоФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 70 человек. Всего за минувшие сутки в стране от covid-19 скончались 12 человек, 7 из которых умерли в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Многие из них имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию и другие.

Между тем, число заболевших в РФ увеличилось до 8 672 (+ 1 175 новых случаев заражения за сутки). Всего в мире по данным Всемирной организации здравоохранения врачи зафиксировали более 1 миллиона 300 тысяч случаев инфицирования людей коронавирусом.

Число тех, кому благодаря усилиям медиков удалось благополучно справиться с болезнью увеличилось до 580 человек.

К слову, в России власти продолжают принимать активные меры по борьбе с инфекцией. Сайт kp.ru писал, что в государстве увеличили число лабораторий для проведения тестов на выявление коронавируса у людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Напомним, что на сегодняшний день в нашей стране нет повторных случаев заражения коронавирусом. Это означает, что врачи качественно справляются с поставленной задачей - помочь преодолеть болезнь всем пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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