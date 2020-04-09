«А будет ли сделка:» Эксперты рассуждают, смогут ли договориться экспортеры нефти

Этой встречи инвесторы во всем мире ждали целый месяц. Договориться о новых правилах игры нужно всем странам, чьи доходы зависят от экспорта сырья. Список возможных участников заседания расширился за счет США, Канады, Бразилии и некоторых других стран. Но в дело может вмешаться большая политика и неуступчивость мировых лидеров. Чего ждать от заседания ОПЕК++ в четверг? Договорятся или нет? И как это отразится на российской экономике?

ДРУГОГО ПУТИ НЕТ

Такого на сырьевом рынке не было никогда. По оценкам экспертов Goldman Sachs, предложение сейчас превышает спрос на 20 млн баррелей в сутки (то есть примерно на 20%). Самолеты стоят на взлетных полосах по всему миру. Американцы не ездят на своих больших автомобилях. Пол-Европы сидит в карантине. Жителям Индии строжайше запрещено покидать дома. А Китай только-только восстанавливается после вспышки эпидемии и еще не вышел на прежние объемы потребления.

Такой дисбаланс спроса и предложения уже привел к тому, что мировые хранилища нефти заполнены на три четверти. Производство сырья и до коронавируса превышало потребление, но не намного. Сейчас же скорость наполнения хранилищ вызывает тревогу у большинства экспертов. При таких темпах резервуары заполнятся под завязку уже через два-три месяца. И чем ближе этот момент, тем быстрее цена на нефть будет стремиться к нулевой отметке.

Другими словами, сделка ОПЕК++ (то есть помимо членов картеля и России к ней теперь должны присоединиться и другие участники рынка) жизненно необходима. Но главный вопрос - смогут ли страны договориться? И если да, то на каких условиях.

ИЛИ ВМЕСТЕ, ИЛИ НИКТО

Напомним, Россия и Саудовская Аравия рассорились из-за жалких 1,5 млн баррелей в сутки. Этот объем участники картеля должны были разделить между всеми странами сделки ОПЕК+. Теперь ставки на порядок выше. Как недавно заявлял президент США Дональд Трамп, добычу планируется снизить на 10 - 15 млн баррелей в сутки. Да, этого недостаточно, чтобы сбалансировать рынок. Но тем самым можно хотя бы снизить скорость наполнения хранилищ. И по мере того как пандемия пойдет на спад, а страны станут отменять ограничения на передвижения людей и транспорта, то и спрос на нефть начнет расти.

На этой новости (точнее одном твите Трампа) стоимость «черного золота» сумела отпрыгнуть от своего дна на уровне $22 за баррель почти на 50%. Но в среду нефть снова стала дешеветь. Оптимизм инвесторов стал потихоньку угасать.

Трамп обладает суперспособностью поднимать цены на нефть одним лишь твитом, но присоединиться к сделке США не спешатФото: REUTERS

- Если еще несколько дней назад на рынке царила эйфория в отношении того, что уж точно все стороны нового соглашения договорятся и придут к какому-то компромиссу, то сейчас все это выглядит далеко не так однозначно, - говорит Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст».

По его словам, обычно стороны заранее обсуждают, как сильно будут снижать добычу, а на самой встрече просто закрепляют кулуарные договоренности официальными документами. Сейчас же возникает ощущение, что позиции до сих пор не согласованы и предстоящая встреча может принести немало сюрпризов.

- Россия и Саудовская Аравия вожделеют, что к переговорам присоединятся другие крупнейшие нефтеэкспортеры мира, включая США, Мексику и Бразилию. Подтверждения готовности о чем-то договариваться с их стороны пока нет. Более того, нефтяной регулятор из США уже заявил, что не примет участия в переговорах ОПЕК++ в четверг, но считает необходимым сокращение добычи на 20 миллионов баррелей в сутки. Естественно, за счет других. Шансы на то, что какие-либо договоренности будут достигнуты, крайне невелики, - говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».

ПОЛИТИКА МЕШАЕТ

Проблема еще и в том, что вряд ли в ближайшие два месяца развитые страны мира смогут вернуться к нормальной жизни и восстановить спрос на топливо. То есть, определенные ограничения в большинстве стран будут оставаться. Их будут снимать постепенно. Поэтому экспортерам ничего не остается, как загодя снижать производство, чтобы не оказаться в невыгодном положении тех, кто производит никому не нужный товар. Но если прилюдно договориться, это может оказать хотя бы психологический эффект на рынок и цена на нефть не упадет слишком низко.

- С экономической точки зрения сделка, безусловно, нужна и может стать примером взаимовыгодной стратегии для участников, поскольку, в случае ее отсутствия, выигравших, к сожалению, не будет. Но высокая роль политического фактора и отдельных технических деталей усложняют переговоры и добавляют неопределенности, - считает Дмитрий Полевой, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций.

В частности, тот же Трамп уже заявил, что Америка не будет специально снижать добычу. Мол, она и так уменьшается - «автоматически» - за счет начавшихся банкротств сланцевых компаний. При этом Россия настаивает на том, чтобы США тоже участвовали в сделке. Иначе ее не будет. Да и технические нюансы не менее важны. Резко сократить добычу, чтобы не навредить технологическим процессам, могут далеко не все страны.

В итоге, если страны договорятся, то нефть останется на том же уровне, потому что позитив уже заложен в котировках. А если политики снова разочаруют инвесторов, цена на нефть будет искать новое «дно».

Трейдеры отчаянно ждут сделки, которая поддержала бы рынок хотя бы психологическиФото: REUTERS

НЕФТЬ УПАДЕТ, А ПОТОМ НАЧНЕТ РАСТИ

- С учетом поступающей информации о переговорных позициях сторон вероятность соглашения о резком сокращении добычи, на наш взгляд, маловероятна. Поэтому рынок нефти в среднесрочной перспективе продолжит снижение на фоне данных статистики о падении глобальной экономики и снижении спроса, - пессимистичен Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

По прогнозу Управления энергетической информации Минэнерго США, средняя стоимость нефти марки Brent составит в этом году $33 за баррель (примерно как сейчас). Цены достигнут дна во втором квартале - в этот период нефть будет стоить всего $23 за баррель.

Но есть и хорошие новости. Перефразируя одну известную фразу, цены на нефть не могут снижаться вечно. Отскок наверх мы сможем увидеть уже во втором полугодии. Во-первых, экономика рано или поздно начнет восстанавливаться, особенно когда страны начнут массово отменять жесткие карантинные меры. Во-вторых, некоторые игроки действительно уйдут с рынка. Например, часть сланцевых компаний в США и Канаде, а также Венесуэла, где добыча и до кризиса упала в несколько раз. Это снизит дисбаланс спроса и предложения.

- Добычу нефти, на которую нет достаточного спроса, все равно придется сокращать. Без договоренностей с ОПЕК ее придется сокращать не всем равномерно, а только тем, у кого проблемы с себестоимостью и со сбытом. В любом случае начнется снижение предложения. А со стороны спроса, наоборот, вскоре начнется оживление по мере снятия карантинов и запретов на передвижение. Ничто не фатально, все восстановится так или иначе, - считает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.

К примеру, в Минэнерго США считают, что в следующем году средняя цена на нефть составит $43 за баррель. А это примерно столько, сколько заложено в российском бюджете на 2021 год. Некоторые эксперты уверены, что через год нефть будет стоить еще больше - $60 - 80 за баррель. Но это скорее из разряда фантастики. Последствия пандемии будут отражаться на экономике еще достаточно долго.

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