В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

9 Апр 2020 2020-04-09T12:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа депутатов в Швеции выступила за возобновление антироссийских санкций в рамках ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Об этом со ссылкой на документ Партии Центра пишет RT.

Напомним, 17 мая 2019 года на сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ. Однако среди представителей европейских стран нашлись те, кто выступил против восстановления права голоса Москвы на заседаниях Ассамблеи. В России считают, восстановление в ПАСЕ - первый шаг к отмене санкций Евросоюзом.

В документе шведских парламентариев сказано, что "несмотря на то, что России вновь разрешили участвовать в работе Совета Европы и вернули ей право голоса, Москва стремятся игнорировать решения, принятые в Совете Европы и других международных институтах".

Депутаты партии Центра призвали коллег придерживаться "ранее принятых санкционных мер".

ИСТОЧНИК KP.RU