2020-04-09T12:48:30+03:00
В мире

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

По версии шведских депутатов Москва игнорирует "решения. принятые международным институтом"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Швеции считают, нужно придерживаться прежнего санкционного режимаВ Швеции считают, нужно придерживаться прежнего санкционного режимаФото: REUTERS
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Группа депутатов в Швеции выступила за возобновление антироссийских санкций в рамках ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Об этом со ссылкой на документ Партии Центра пишет RT.

Напомним, 17 мая 2019 года на сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ. Однако среди представителей европейских стран нашлись те, кто выступил против восстановления права голоса Москвы на заседаниях Ассамблеи. В России считают, восстановление в ПАСЕ - первый шаг к отмене санкций Евросоюзом.

В документе шведских парламентариев сказано, что "несмотря на то, что России вновь разрешили участвовать в работе Совета Европы и вернули ей право голоса, Москва стремятся игнорировать решения, принятые в Совете Европы и других международных институтах".

Депутаты партии Центра призвали коллег придерживаться "ранее принятых санкционных мер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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