2020-04-09T14:02:39+03:00
Экономика

В ОП пообещали разобраться с незаконными пересчетами тарифов за коммуналку

Жители двух регионов столкнулись с завышением цифр в в платежках во время самоизоляции
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Жители некоторых городов стали получать завышенные платежки за коммуналкуЖители некоторых городов стали получать завышенные платежки за коммуналкуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор прокомментировал ситуацию с незаконным повышением тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов. О проблеме сообщалось накануне. Жители города Усинска в Республике Коми и Воронежа получили квитанции, где были пересчитаны суммы за отопление и капремонт.

- В Воронеже жители не должны реагировать на новые суммы и вносить их. А в Усинске пока не готов сказать, нужно видеть платежки, - говорит Игорь Шпектор.

Он посоветовал людям, которые столкнулись с несправедливостью, обратиться к нему за помощью.

-Я разберусь в этом вопросе. Могу сказать одно - когда делается установка счетчиков, то всегда это приводит к экономии, а не к увеличению. Поэтому здесь какие-то фокусы сетевой компании. Пусть присылают мне документы, я разберусь! – цитирует ИА «НСН» слова общественника.

вынужденная самоизоляция заперла дома миллионы человек и, вполне ожидаемо, что расходы на коммунальные платежи возрастут вместе с потреблением ресурсов. Профессионалы домашней экономии подсказали, как не переплатить за коммуналку, круглосуточно сидя дома на карантине.

В Госдуме вовсе предложили освободить россиян от уплаты коммунальных услуг на время карантинных мер, введенных в нашей стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

А премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение запрета на отключение россиянам доступа к жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за долги по ним. Также правительство отменит штрафы за неуплату задолженности, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами
В ОП пообещали разобраться с незаконными пересчетами тарифов за коммуналку
Причины взрыва в бизнес-центре в Москве: ЧП произошло в бойлерной
Отчет кабмина в Госдуме перенесли на более поздний срок
Сервис Worki поможет с трудоустройством тем, кто потерял работу
Выпускников школ в 2020 году не будут призывать в армию
В бизнес-центре около здания посольства Словакии в Москве произошёл взрыв
Киево-Печерская лавра закрылась на карантин из-за коронавируса у настоятеля
Премьер-министр Италии назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Курс евро на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Названы отрасли, больше всего пострадавшие от коронавируса
Мишустин призвал создать для каждой территории в России свою антикризисную терапию
Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн
В Минздраве заявили, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом
Мишустин призвал глав регионов не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом
Госэкзамены и защиты дипломов не будут отменять из-за коронавируса
Песков рассказал, откуда в выступлении Путина взялась фраза про печенегов и половцев
Песков: Решений о переносе парада Победы пока нет