В ОП пообещали разобраться с незаконными пересчетами тарифов за коммуналку

9 Апр 2020 2020-04-09T14:02:39+03:00

Жители двух регионов столкнулись с завышением цифр в в платежках во время самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор прокомментировал ситуацию с незаконным повышением тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов. О проблеме сообщалось накануне. Жители города Усинска в Республике Коми и Воронежа получили квитанции, где были пересчитаны суммы за отопление и капремонт.

- В Воронеже жители не должны реагировать на новые суммы и вносить их. А в Усинске пока не готов сказать, нужно видеть платежки, - говорит Игорь Шпектор.

Он посоветовал людям, которые столкнулись с несправедливостью, обратиться к нему за помощью.

-Я разберусь в этом вопросе. Могу сказать одно - когда делается установка счетчиков, то всегда это приводит к экономии, а не к увеличению. Поэтому здесь какие-то фокусы сетевой компании. Пусть присылают мне документы, я разберусь! – цитирует ИА «НСН» слова общественника.

вынужденная самоизоляция заперла дома миллионы человек и, вполне ожидаемо, что расходы на коммунальные платежи возрастут вместе с потреблением ресурсов. Профессионалы домашней экономии подсказали, как не переплатить за коммуналку, круглосуточно сидя дома на карантине.

В Госдуме вовсе предложили освободить россиян от уплаты коммунальных услуг на время карантинных мер, введенных в нашей стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

А премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение запрета на отключение россиянам доступа к жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за долги по ним. Также правительство отменит штрафы за неуплату задолженности, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU