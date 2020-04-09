Курс доллара на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

9 Апр 2020 2020-04-09T14:19:55+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс валют на 10 апреля 2020. Стоимость доллара упала на 1,145 рубля и составила 74,6 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее утром 9 апреля в ходе торгов на Московской бирже доллар также упал в цене. Стоимость американской валюты опустилась ниже 74 рублей впервые с 17 марта. Укрепление рубля связано с повышением цен на нефть в преддверии саммита ОПЕК+. Сырье марки Brent подорожало 2,65% и достигло отметки в 33,71 доллара за баррель.

Совещание стран-экспортеров должно состояться 9 апреля.

В целях стабилизации цен на нефть многие страны уже выразили готовность сократить объем добычи сырья. Россия может сократить объем производства на 14% относительно уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 миллион баррелей в сутки.

Кроме России к таким мерам готов прибегнуть Эр-Рияд. Однако Саудовская Аравия рассматривает этот вариант только при условии, что России и США также сократят мощности добычи нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU